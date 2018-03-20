Yargıda Çocuk Hassasiyeti

Adana'da, Uluslararası Koruma Kapsamındaki Refakatsiz Çocuklar için Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında çocuk ve aile mahkemeleri hakimleri ile bu alanda görev yapan cumhuriyet savcıları ve avukatlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisi ile İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen Uluslararası Koruma Kapsamındaki Refakatsiz Çocuklar için Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde çocuk ve aile mahkemeleri hakimleri ile bu alanda görev yapan cumhuriyet savcıları ve avukatlara yönelik düzenlenen eğitim programı, açılış töreniyle başladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, açılışta yaptığı konuşmada, kentte hem çocuk mağdurlara hem de suça sürüklenen çocuklara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tüm çocukların yasal olarak güçlenmesi ve çocuğa duyarlı bir çerçevenin uygulanması için gayret gösterdiklerini dile getiren Yeldan, çocukların hem mağduriyeti, hem istismarı hem de suça sürüklenmesi noktasında sonuç alacak hamleler yapmak için hep beraber değerlendirmede bulunmak durumunda olduklarını belirtti.

Yeldan, özellikle suça sürüklenen çocukların, yargı sisteminde daha fazla örselenmemesi, suçla ilgili işleyen süreçlerde kendisine refakat edilmesi ve rehberlik yapılmasının özel bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Adliyede yeni birim kurulacak

Başsavcılık olarak bu noktada adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuracaklarını ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliği içerisinde "Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?" projesini hayata geçireceklerine aktaran Yeldan, burada hem mağdur hem de suça sürüklenen çocukların korunması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi, onlara adli süreçte eğitim ve rehberlik hizmeti sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Yeldan, Suriyeli sığınmacı çocukların yaşadığı sorunlara yönelik de ayrıca çalışmaları olduğuna değinerek, "Eğitim programının da bu sorunların çözümü başta olmak üzere, çocukların yargı sisteminden beklentilerini sağlayacak bir alan açacağını ve kurumlar arası işbirliğinin daha üst seviyeye çıkaracağını ümit ediyorum." dedi.