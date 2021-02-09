"Yargı Siyasi Talimatlarla Felç Ediliyor"
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"Yargı Siyasi Talimatlarla Felç Ediliyor"

09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:51

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yurtdışında bulunan Ahmet Nesin'in yeniden yargılanmasına bugün Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yurtdışında bulunan Ahmet Nesin'in yeniden yargılanmasına bugün Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı

'Yargı Siyasi Talimatlarla Felç Ediliyor'

Kaynak: DailyMotion.com

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