Yargı reform paketi yasalaştı: Ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı büyüdü

17.10.2019 09:27

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



Bu çerçevede bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor. Euronews.com'da Görüntüle