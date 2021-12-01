Yargı Özlem kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Töre kimdir, kaç yaşında? Pınar Töre'nin rol aldığı dizi ve filmler

Yargı Özlem kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Töre kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oldu. Komiser Eren'in eski sevgilisi ve kızının ortaya çıkmasıyla Pınar Töre ve Merve Ateş diziye katıldı. Peki, Pınar Töre'nin rol aldığı dizi ve filmler nedir?

YARGI ÖZLEM KİMDİR?

Yargı dizisine Komiser Eren'in eski sevgilisi olarak katılan Özlem karakterini Pınar Töre canlandıracak.

PINAR TÖRE KİMDİR?

Pınar Töre Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümünden mezun olmuştur. Çekmeceler isimli sinema filminde rol almıştır.

Ayrıca Dış Dönümü, Sopernoa, Festen, Malafa ve Vur Yağmala Yeniden isimli tiyatro çalışmalarında yer almıştır. En son Aşk ve Ceza ile Anne dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında ise Bizim Hikaye dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Esra karakterini canlandıran Pınar Töre 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Doğum Tarihi: 01.01.1979 (41 yaşında)

Burç: Yay

Boy: 1.60

Eğitim: Lisans

Medeni Hali: Bekar

Mezun: Bilkent Üniversitesi

Meslek: Oyuncu

Doğum Yeri: İstanbul

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