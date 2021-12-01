Yargı Özlem kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Töre kimdir, kaç yaşında? Pınar Töre'nin rol aldığı dizi ve filmler
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi her pazar akşamı izleyicileri buluşuyor. Yargı'nın oyuncu kadrosuna Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Nergis Öztürk'ün ardından iki yeni isim daha katıldı.Yargı dizisine Özlem karakteri olarak katılan Pınar Töre nereli? Yargı Özlem kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Töre kimdir, kaç yaşında? Pınar Töre'nin rol aldığı dizi ve filmler
Yargı Özlem kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Töre kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oldu. Komiser Eren'in eski sevgilisi ve kızının ortaya çıkmasıyla Pınar Töre ve Merve Ateş diziye katıldı. Peki, Pınar Töre'nin rol aldığı dizi ve filmler nedir?
YARGI ÖZLEM KİMDİR?
Yargı dizisine Komiser Eren'in eski sevgilisi olarak katılan Özlem karakterini Pınar Töre canlandıracak.
PINAR TÖRE KİMDİR?
Pınar Töre Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümünden mezun olmuştur. Çekmeceler isimli sinema filminde rol almıştır.
Ayrıca Dış Dönümü, Sopernoa, Festen, Malafa ve Vur Yağmala Yeniden isimli tiyatro çalışmalarında yer almıştır. En son Aşk ve Ceza ile Anne dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında ise Bizim Hikaye dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Esra karakterini canlandıran Pınar Töre 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
- Doğum Tarihi: 01.01.1979 (41 yaşında)
- Burç: Yay
- Boy: 1.60
- Eğitim: Lisans
- Medeni Hali: Bekar
- Mezun: Bilkent Üniversitesi
- Meslek: Oyuncu
- Doğum Yeri: İstanbul
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