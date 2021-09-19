Yargı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor? Yargı dizisi nerede çekildi?

Yargı dizisi nerede çekiliyor? Yargı dizi çekimleri nerede yapıldı? Yargı hangi ilimizde çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Yargı hangi şehirde çekiliyor?

YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilen dizinin çekildiği mekanlar hakkında henüz detaylı bilgi yer almıyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

Haberler.com - Gündem