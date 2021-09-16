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Yargı dizisi pazar günü Kanal D'de başlıyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yargı dizisi pazar günü Kanal D'de başlıyor

Kanal D'nin, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'i buluşturan, 19 Eylül Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'da Kaan Urgancıoğlu, 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat verirken; seyirci Pınar Deniz'i ise 'Avukat Ceylin' rolünde izleyecek.

Kanal D'nin, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'i buluşturan, 19 Eylül Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'da Kaan Urgancıoğlu, ' Savcı Ilgaz' karakterine hayat verirken; seyirci Pınar Deniz'i ise 'Avukat Ceylin' rolünde izleyecek.

Yargı'nın yayın macerasına başlamasına sayılı günler kaldı. Tanıtımlarıyla heyecan verici bir hikayenin sinyallerinin verildiği dizide Kaan Urgancıoğlu kurallara sonuna kadar bağlı ve doğrulardan şaşmayan bir Savcı olan Ilgaz'a hayat verecek. Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak bir olayla karşı karşıya kalacak. Bu sebeple Ceylin'le yollarının kesişmesi, ikiliyi dönülmez bir sürece sokacak. Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin'in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.

Aile içi güven kavramını masaya yatıracak 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş' buluşuyor.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Yargı dizisi pazar günü Kanal D'de başlıyor - Haberler Magazin
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