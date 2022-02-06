Yargı dizisi Neva kim? Yargı Neva gerçek adı nedir? Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu Ak kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yargı Neva kimdir? Yargı dizisi son dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmekte. Kanal D'de yayınlanan başarılı yapım yayınlandığı günlerde birçok oyuncusu ve hayat verdiği karakterler diziseverler tarafından araştırılmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen Başak Gümülcinelioğlu ve hayat verdiği Neva karakteri oldu. Diziseverler Başak Gümülcinelioğlu ile ilgili internette en çok "Yargı Neva kimdir? Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Başak Gümülcinelioğlu ile ilgili detaylar haberimizde.

YARGI NEVA KİM?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi karakterlerinden biri olan Neva'yı Başak Gümülcinelioğlu canlandırmaktadır.

Yargı dizisindeki Neva karakteri, Savcı Pars'ın kardeşidir. Neva ile Savcı Ilgaz arasında aşk yaşanmıştır. İkilinin nişanlı olduğu da biliniyor. Ilgaz ve Neva'nın ayrılması sonucunda Pars Ilgaz'a cephe alır.

BAŞAK GÜMÜCİNEOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya'da doğmuştur. İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı.

Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. "Annie" ve "Hababam Sınıfı" adlı müzikallerde oynadı. 2017 yılında "Barut Fıçısı" tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı.

Televizyon ekranlarına ilk olarak 2018 yılında "8. Gün" adlı dizide canlandırdığı "Şehnaz" rolü ile çıktı. Başak Gümülcinelioğlu, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir. Başak Gümülcinelioğlu, 1.65 metre boyunda, 49 kilo ve Terazi burcudur.

Başak Gümülcinelioğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Erkenci Kuş (Deniz) (TV Dizisi)

2018 – 8. Gün (Genç Şehnaz)(TV Dizisi)

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