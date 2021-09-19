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Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yargı dizisi fragman izle!

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Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yargı dizisi fragman izle!

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı bugün 1. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yargı dizisi fragman izle! merak etti. Peki, Yargı 2. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı fragmanı nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

Yargı fragmanı yayında mı? Kanal D yeni dizisi Yargı bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Yargı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

YARGI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yargı dizisi fragman izle!

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Zeynep Atılgan : Filiz Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Beren Nur Karadiş : Damla

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Haber: Yargı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Yargı dizisi fragman izle! - Haberler
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