Yargı'nın yıldızı: "Aç kaldığım dönemler oldu"
Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisinin Engin'i Onur Durmaz, Sheraton İstanbul City Center'de yapılan törende "En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Posta Gazetesi'nin haberine göre Onur Durmaz, "Çok onore oldum. Bugünlere hiç kolay gelmedim. İnanılmaz çalıştım. Tabiri caizse; aç kaldığım dönemler oldu. En iyisi ortaya çıkana kadar çok çabaladım. Sette hala hemen her gün yeni bir şey öğreniyorum" şeklinde konuştu.
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