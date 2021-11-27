Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in evlilik itirafı olay oldu! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in evlilik itirafı olay oldu!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in evlilik itirafı olay oldu!

'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki akşam Afara - Bir Arabesk Müzikali çıkışı görüntülendi. Ünlü çiftin evlilik açıklaması olay oldu

Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile Afara - Bir Arabesk Müzikali'nde objektiflere takılan Deniz'in neşeli halleri dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı. Deniz, "Evlilik yok. Henüz erken" dedi.

Yiğit Kirazcı ise, "Zaman gösterecek. Şu sıralar yoğun çalışıyoruz" şeklinde kaçamak cevap verdi.

Aşklarını gizlemeyen ünlü çift zaman zaman sosyal medya paylaşımı yapmayı da ihmal etmiyor.

Pınar Deniz, doğum gününde Yiğit Kirazcı ile dudak dudağa poz verdi. İkilinin bu pozu beğeni topladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in evlilik itirafı olay oldu!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in evlilik itirafı olay oldu!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in evlilik itirafı olay oldu!

Yargı'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor

Yargı'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title