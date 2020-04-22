'Yaren Leylek' ile Adem Amca arasına korona virüsü girdi
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Ali Özkan, Karacabey, Bursa, Haber

'Yaren Leylek' ile Adem Amca arasına korona virüsü girdi

'Yaren Leylek' ile Adem Amca arasına korona virüsü girdi Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 65 yaş üstü olması sebebiyle sokağa çıkamayan Adem Amca'yı ziyaret etti, hatrını sordu Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Köyü'nde geçen Yaren Leylek ve Adem Amca'nın filmlere konu olan...

22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
'Yaren Leylek' ile Adem Amca arasına korona virüsü girdi

'Yaren Leylek' ile Adem Amca arasına korona virüsü girdi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 65 yaş üstü olması sebebiyle sokağa çıkamayan Adem Amca'yı ziyaret etti, hatrını sordu

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Köyü'nde geçen Yaren Leylek ve Adem Amca'nın filmlere konu olan hikayesinin arasına korona virüsü girdi. 67 yaşında olan Adem Yılmaz, sokağa çıkamadığı için Yaren Leyleği uzaktan izleyerek özlem gideriyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ramazan Ayı öncesi Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek hatrını sordu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Köyü'nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın her bahar kayığına konan Yaren Leylek hikayesi belgesellere konu olmuştu. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel ödülünü almıştı. 65 yaşından büyük Adem Yılmaz korona virüsü nedeniyle evden çıkamadığı için Yaren Leyleğine kavuşamıyor.

Evinin bahçesinden Yaren'inin yolunu gözleyen Adem Amca'yı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ziyaret etti. Maske ve dezenfektan hediye eden Başkan Özkan, Adem Amca'nın talebini de yerine getirerek kayık bağlama kütüğü üzerinden Adem Amca'nın kayığının adını değiştirdi. Adem Amca'nın balıkçı kayığının adı resmen 'Yaren' olurken, Yaren yazılı tabelayı da Başkan Özkan, Adem Yılmaz'a takdim etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Eskikarağaç Köyü'nde geçen Yaren Leylek ile Adem Amca'nın hikayesi Uluslararası Prag Film Festivali'nde birinci oldu. Bu hikaye dolayısıyla Eskikaraağaç Köyü Türkiye'nin gündemine girdi. Şu an bildiğiniz gibi tüm Türkiye'de hatta dünyada korona virüsü ile ilgili küresel bir mücadele gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede de çeşitli önlemler alınıyor. Uygulanan kurallardan bir tanesi 65 yaşın üstündeki vatandaşların evden çıkmamasıdır. Dolayısıyla hayatını balıkçılıkla idame ettiren Adem Amcamız da bu kurallara uyuyor" dedi.

Adem Amca'nın büyük bir özlemle Yaren leyleğin gelişini beklediğini işaret eden Özkan, "Bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. Ama bu mutluluk korona virüsünden dolayı çok uzun sürmedi. Şu an da Adem Amca ile Yaren leylek eski günlerde olduğu gibi buluşamıyorlar. Adem Amcamız da Yaren leylekle buluşacağı, teknesinde balığa çıkacağı onunla yarenlik edeceği günleri özlemle bekliyor. İnşallah tüm dünya ve Türkiye'de bu mücadele olumlu şekilde gerçekleşir ve bütün insanlık gibi Adem Amcamız da eski günlerine dönerler ve hayatlarını mutlu şekilde sürdürür" diye konuştu.

Yaren Leyleği çok özlediğini belirten Adem Yılmaz, "Bahçeye çıktığım zaman Yaren leyleği bazen görebiliyorum. Sahil çevre yolunda onu uçarken görüyorum ve ara sıra bahçeme konuyor. Şimdilik böyle özlem gideriyoruz. Korona virüsü bittikten sonra gölde buluşacağımızı ümit ediyorum. Ben Yaren Leyleği çok özledim. Ama uzaktan olsa da gördüğüm için biraz özlemim diniyor" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kayığına Yaren ismini yazdırmak istediğinin anlatan Yılmaz, "Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan buna vesile oldu. Beni ziyaret ederek kayığıma takacağım Yaren ismini de teslim etti. 67 yaşında olduğumuz için dışarı çıkamıyoruz. Yaren leylekle fazla buluşamıyorum ama bu virüs bittikten sonra beraber olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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