Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
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Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor

31.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:39
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor

GAZİANTEP'te Burhanettin Salgar (58), kiracı olarak oturduğu evde 200 kedi ile birlikte yaşıyor.

GAZİANTEP'te Burhanettin Salgar (58), kiracı olarak oturduğu evde 200 kedi ile birlikte yaşıyor. Kedilerin beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile ilgilenen Salgar, sokaktaki hayvanların bakımını da gönüllü olarak yapıyor.

Bekirbey Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde yalnız yaşayan ve çalışamadığı için komşularının yardımıyla geçinen Burhanettin Salgar, hayatını kedileriyle sürdürüyor. İşsiz olan Salgar, komşuların ve yardımseverlerin destekleri ile evinin kirasını öderken, kalan para ile kedilerinin ihtiyaçlarını gideriyor.

'HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUM'Kedilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade eden Burhanettin Salgar, "İlk olarak evimin terasında bir kedi geldi doğum yaptı. Onlara baktım ve bunun üzerine bu sayı her geçen gün artarak yüzlere dayandı. Ben de kedilere bakmaya başladım. Ben imkanlarımı çoğu zaman zorlayıp kedilerin her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Kedilerim eti, ciğeri ve özellikle tavuk türünü çok seviyor. Komşularım ve durumu öğrenenlerin getirdiği yemekleri kedilerime veriyorum" diye konuştu.'EV ALACAĞIM PARAYI KEDİLERE HARCADIM'Sokak hayvanlarının her zaman mama sıkıntısı çektiğini ve bu sıkıntının kış mevsiminde daha çok artığını belirten Salgar, "Yaklaşık 10 yıldır sahiplendiğim kedilere ve sokak hayvanlarına bakıyorum ve her geçen gün sayı artıyor. Bunlar sokak hayvanları olduğu için yem bulamıyorlar. Kimisi çatıya, kimisi evin avlusuna geliyor. Yemiyorum içmiyorum kedilerime bakıyorum. Hayvanlara karşı biraz duyarlı olalım. Eskiden hurdacılık yapıyordum ve bu evi almaya çalıştım. Ama evi almayıp, parayı kedilere harcadım. Ben kirada kalabilirim ama bu kediler aç kalamaz. Elimden geldikçe yemeklerini temin ediyorum. Ama kedilerin sayısı doğum yaptıkça ve çevreden yeni kedilerin gelmesiyle sayı artıyor" dedi.Salgar, sokakta gördüğü hayvanlara da yem verip, hasta olanları tedavi etmeye gayret gösterdiğini kaydetti.

Komşuları da Burhanettin Salgar'ın, kendisinden çok kedilere baktığını ifade etti. Komşuları, kedilerin Salgar'ın evlatları gibi olduğunu, kendilerinin de bu nedenle ellerinden geldikçe destek verdiklerini dile getirdi.


Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor
Yardımlarla evinde 200 kedi besliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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