Yardımlarına Büyükşehir koştu Samsun Büyükşehir Belediyesi, ailesiyle birlikte Almanya'dan gelen zihinsel ve bedensel engelli 34 yaşındaki Erkan Şahin'i havalimanından alarak engelli nakil aracıyla Atakum ilçesindeki evine ulaştırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ailesiyle birlikte Almanya'dan gelen zihinsel ve bedensel engelli 34 yaşındaki Erkan Şahin'i havalimanından alarak engelli nakil aracıyla Atakum ilçesindeki evine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ne ulaşan Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Ahmet Şahin, tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren zihinsel ve bedensel engelli oğlu Erkan Şahin'i Samsun'a geldiklerinde havalimanından evlerine naklinin yapılması için yardım talebinde bulundu. Çözüm Merkezi bu talebi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na iletti. Ekipler aile ile temasa geçerek Samsun'a gelişleriyle ilgili gün ve saat bilgisi aldı.

Gece 01.50'de Almanya'nın Düsseldorf şehrinden Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelen Ahmet Şahin, eşi Rülale ve engelli oğlu Erkan Şahin'i Büyükşehir Belediyesi ekipleri karşıladı. Asansörlü engelli nakil aracıyla Şahin ailesini havalimanından alan ekipler, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Ahmet Şahin, "Oğlum için araç talebinde bulunmuştuk. Bizi kırmayarak isteğimizi geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA