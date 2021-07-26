Yardımeli Derneği 28 ülkede kurban kesti
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Yardımeli Derneği 28 ülkede kurban kesti

Yardımeli Derneği 28 ülkede kurban kesti
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Yardımeli Derneği, 28 ülkede ve 45 farklı noktada hayırseverlerin vekaletle bağışladığı kurbanları keserek, etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardımeli Derneği, 28 ülkede ve 45 farklı noktada hayırseverlerin vekaletle bağışladığı kurbanları keserek, etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım programı kapsamında Türkiye'de 18 il, yurt dışında 28 ülkede toplam 9 bin 36 hisse kurban kesildi.

Yardımeli ekipleri, kurban paylarının yanı sıra çocuklara hediye, bayramlık kıyafet ile ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu. Yurt içi ve yurt dışında 80 bin aileye kurban payı ve hediye verildi.

"1 Kurban 1 Fidan" projesi kapsamında da kesilen her kurban için Türkiye ve Afrika'da meyve fidanı dikilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan

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