Yardımcı Doçentlik Kaldırılıyor

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, sözleşmeli öğretmenlerin içinde bulunduğu sorunların giderilmesi gerektiğini belirterek, "Sözleşmeli öğretmen uygulaması bir zorunluluktan kaynaklanmış ise de alınan tedbirlerle daha uygulanabilir bir hale gelecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam ediliyor.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, teklifin tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili 9. maddesi üzerinde yaptığı konuşmada, bir akademisyenin kolay yetişmediğine, yıllar süren zorlu bir süreçten geçildiğine işaret etti.

Üniversitelerin özgürlüğünün bilimsel gelişme açısından önemine de değinen Dora, Türkiye'nin bu konuda olumsuz bir ortam sunduğunu ileri sürdü.

Dora, şöyle konuştu:

"Türkiye'de son yıllarda üniversite ve üniversite eğitimine ilişkin politikaların geldiği en önemli nokta, eğitimin toplumsal hareketlilik, toplumsal adalet, barış ve eşitlik gibi temel özelliklerinin ikinci plana itilmesi ve üniversitelerin giderek piyasanın taleplerine uygun bireyler yetiştiren kurumlar haline gelmesidir. Artık bilimsel araştırmada itici güç olarak merak, demode bir kavram haline dönüşmüştür, bunun yerine araştırmalar, piyasa ve sermaye gruplarının hizmetinde gerçekleştirilmektedir."

"Ücret farklılığı giderilmeli"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor da sözleşmeli öğretmen uygulamasına değindi.

Sözleşmeli öğretmenlerin şartları nedeniyle mutsuz olduğunu, kadrolu öğretmenlerle aralarında maaş ve özlük hakları bakımından ciddi eşitsizlikler bulunduğunu ifade eden Tor, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sözleşmeli öğretmen uygulaması bir zorunluluktan kaynaklanmış ise de alınan tedbirlerle daha uygulanabilir bir hale gelecektir. Çözüm; aynı yerde dört yıl sözleşmeli artı iki yıl kadrolu olmak üzere altı yıllık süre çok uzundur, azaltılmalıdır; iki artı bir olarak yarıya düşürülmelidir. Kadrolu öğretmenlerle aralarındaki her türlü ücret farklılığı giderilmelidir."

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise teklifin TBMM gündemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlik konusu ile ilgili talepleri üzerine geldiğini savundu.

Sındır, teklifin yardımcı doçentliği ortadan kaldırmadığını, bu unvanın adını değiştirdiğini ve bazı özelliklerini de olumsuzlaştırdığını öne sürdü.

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulamaya da değinen Sındır, beklentilerin karşılanmadığını ve sorunların yaşandığını söyledi.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.