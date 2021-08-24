Yardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı

Yardım Tırı Komşu İçin Yola ÇıktıÇankırı halkı komşusu Kastamonu için seferber oldu.

Yardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı

Çankırı halkı komşusu Kastamonu için seferber oldu. Arama kurtarma araçlarını ve ekiplerini sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ilçesine gönderen Çankırı Belediyesi, sel sebebi ile zor günler geçiren komşusu için yardım kampanyası başlattı. Halkın desteği ile hazırlanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırı, Belediye hizmet binası önünden dualar eşliğinde uğurlandı.

Çankırı Belediyesi, AFAD'ın belirlediği liste doğrultusunda yardım kampanyası düzenledi. Hayırsever Çankırı halkının seferber olduğu kampanya kapsamında toplanan gıda malzemeleri, konserve ürünleri, su, kullanılmamış (etiketli-sıfır) giysiler ve ayakkabılar, çocuk ve hasta bezleri, çocuk maması ve battaniyeler sel felaketinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderildi. Yardım tırı, Belediye Hizmet Binası önünden Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri tarafından dualar eşliğinde uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta sel bölgesine giden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı halkının sel felaketinde zarar gören kardeşleri için geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Esen, ayrıca, yardım kampanyasına katılan hayırsever vatandaşlara da mesaj ile bilgi vererek teşekkür etti.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-24 Son eklenen 10 haber: Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile KutlandıÇankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu Oldu Çocuklar Koca Çınarlara Hal Hatır Sormaya Devam EdiyorBaşkan Esen Çalışmaları Markaja AldıBelediyenin Kültür Gezileri BaşladıMarket Denetimleri Devam EdiyorÇankırı, Er Meydanında Üçüncü Oldu Çankırı Zabıtası Vatandaşa Bilgilendirici Broşür Dağıttı

Kaynak: Habermetre