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Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta mezun olan oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun, kalbini Melis Çatak'a kaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun Melis Çatak'la birlikte olduğu iddia edildi.

İkili, iki hafta önce Muğla'da yaşanan yangın yaşanan felaketinden sonra yangınzedelere yardımda bulunmak için bölgeye gitti.

İmamoğlu ve Çatak, yardımda bulundukları vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Bu karede ikilinin, birlikte olduğu da ortaya çıktı. İmamoğlu ve Çatak'ın bölgeden ayrılırken, el ele dolaştıkları da iddia edildi.

Çatak'ın abisi Erdinç Çatak'ın bir dönem ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Mehmet Selim İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştu.
Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı
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