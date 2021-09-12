Yardım kampanyasında aşk ortaya çıktı

İkili, iki hafta önce Muğla 'da yaşanan yangın yaşanan felaketinden sonra yangınzedelere yardımda bulunmak için bölgeye gitti.

İmamoğlu ve Çatak, yardımda bulundukları vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Bu karede ikilinin, birlikte olduğu da ortaya çıktı. İmamoğlu ve Çatak'ın bölgeden ayrılırken, el ele dolaştıkları da iddia edildi.

Çatak'ın abisi Erdinç Çatak'ın bir dönem ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Mehmet Selim İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştu.