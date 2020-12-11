Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
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Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü

11.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:17
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü

BOLU'da, kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

BOLU'da, kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı Mehmet Efe Bilgen'e kalp masajı yapıldığı sırada olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. 1 hafta sonra askere gidecek olan Bilgen'in babasının da 10 yıl önce trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Mudurnu ilçesindeki akraba ziyaretinden Bolu'ya dönen Süha Bilgen yönetimindeki 14 AAL 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki aynı aileden Mehmet Sefa Bilgen, Sena Bilgen ve Hikmet Bilgen yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Hafif yaralanan Sena, Hikmet ve Süha Bilgen halatla yukarıya çekilerek ambulansa bindirildi.

KALP MASAJI YAPILDI, YAKINLARI DUA ETTİDurumu ağır olan ve kalbi duran Mehmet Efe Bilgen'e ise kaza yerinde kalp masajı yapıldı. Dakikalarca süren kalp masajı sırasında, kazayı duyup olay yerine gelen Bilgen ailesinin akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Mehmet Efe Bilgen'in kuzeni olay yerinde gözyaşı döküp dua etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan anne Hikmet Bilgen de ambulansa götürüldüğü sırada, "Oğlum gitti" diyerek gözyaşı döktü. Kalp masajıyla hayata döndürülen Mehmet Efe Bilgen ve diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.BABASI 10 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜMehmet Efe Bilgen'in babasının da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca Bilgen'in 1 hafta sonra askere gideceği öğrenildi.

 


Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü
Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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