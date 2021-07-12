Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti

İhlas Haber Ajansı / Turan Ozan Acar - Haberler | Güncel

Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti Adı söylendiğinde uçarak müşterilerin omzuna konuyor Çorum'un Kargı ilçesinde çay bahçesi işletmeciliği yapan Akif Kurt'un tedavi ettirdiği yavru saksağan, uçmayı öğrendiği halde bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti

Adı söylendiğinde uçarak müşterilerin omzuna konuyor

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde çay bahçesi işletmeciliği yapan Akif Kurt'un tedavi ettirdiği yavru saksağan, uçmayı öğrendiği halde bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Kargı ilçesinde yaşayan işletmeci Akif Kurt, yaklaşık 4 ay önce bir arkadaşının çocuğu tarafından bulunup getirilen yaralı saksağan yavrusunun bakımını üstlendi. Saksağanın tedavisini yaptıran Kurt, sağlığına kavuşan kuşu eğitti. 'Çirkin' ismi verilen saksağan elle beslenirken müşteriler tarafından da çok sevildi. Özellikle çocuklar tarafından görülmeye gelinen ve işletmenin maskotu haline gelen saksağan, Kurt'un yanından biran olsun ayrılmıyor.

"Müşterilerimizin ilgisini çok çekiyor"

İşletmeci Akif Kurt, "Halk arasında saksağan veya ala karga olarak bilinen bir kuş. Daha yavruyken bir arkadaşımızın çocuğu kedinin ağzındayken almış. Geldiğinde yaralıydı. Elimizden geldiği kadar tedavi etmeye çalıştık. Şu anda genel durumu iyi iyileşti ve büyüdü. Bizden ayrılmıyor buradan gitmiyor. Aynı zamanda işletmemizin bir maskotu haline geldi. Müşterilerimizin özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Hayvanları sevmek lazım" dedi.

Adı söylendiğinde uçarak omuza konan Çirkin'in, müşterilerin masa üzerine bıraktığı bozuk paralarla da oynamayı çok sevdiğini belirten işletme sahibi Akif Kurt, "Çirkin'e çok alıştım. İkimiz de halimizden memnunuz" dedi.

Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti
Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti
Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti
Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Ozan Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Levent Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 11:40:51. #1.13#

title