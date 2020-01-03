Yaralı sığırcık tedavi edildi
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Yaralı sığırcık tedavi edildi

Ordu'da yaralı halde bulunan sığırcık tedavi edildi.

03.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:58

'da yaralı halde bulunan sığırcık tedavi edildi.

ilçesine bağlı Mahallesi'nde vatandaşlar, buldukları yaralı sığırcığı veteriner kliniğine götürdü.

Kuş, burada yapılan müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Sığırcık, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA

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: Yaralı sığırcık tedavi edildi
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