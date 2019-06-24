Yaralı şahin koruma altına alındı
Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Konya'da, yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı ilçesi, Kolukısa mahallesinde yaralı vaziyette bir şahin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, yaralı şahini tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Şahinin tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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