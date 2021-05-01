Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı
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Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı

Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

KONYA'da yaralı halde bulunan puhu ve şahin, tedavi altına alındı.

KONYA'da yaralı halde bulunan puhu ve şahin, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesin de nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı puhu ve şahin buldu. Ayak ve kanatlarından yaralı olduğu belirlenen kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedaviye alınan kuşlar, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.


Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı
Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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