Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - SİVAS
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Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - SİVAS

Sivas'ta bir eve giren ve itfaiye ekiplerince yakalanan yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı.

14.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:21

'ta bir eve giren ve itfaiye ekiplerince yakalanan yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı.

'nde Özdem Tok'a ait evin balkonundan içeri puhu girdi.

Tok'un bilgi vermesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri puhu kuşunu yakaladı.

Sağ kanadı kırık olan kuş, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşu yakalayan itfaiye eri Erhan Biter, ilk kez böyle büyük bir puhu kuşu gördüğünü söyledi.

Biter, kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağını belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - SİVAS
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