Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - SİVAS

14.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:21

Sivas'ta bir eve giren ve itfaiye ekiplerince yakalanan yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı.

Seyrantepe Mahallesi'nde Özdem Tok'a ait evin balkonundan içeri puhu girdi.

Tok'un bilgi vermesi üzerine eve gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri puhu kuşunu yakaladı.

Sağ kanadı kırık olan kuş, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşu yakalayan itfaiye eri Erhan Biter, ilk kez böyle büyük bir puhu kuşu gördüğünü söyledi.

Biter, kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağını belirtti.

Kaynak: AA