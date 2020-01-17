: Yaralı köpeğin tedavisi için kermes düzenlendi

17.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:36

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen hayvan severler kentte otomobilin çarptığı yaralı köpeğe protez ayak alınması için kermes düzenledi.

Kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobilin çarpması sonucu köpek yaralandı.

Hayvanseverlerin yardımıyla veteriner hekimliğinde tedavi altına alınan köpeğin ayaklarının kırıldığını ve bir protez takılması kararı kılındı.

Hayvanseverler yaralı köpeğe protez ayak alınması için kent merkezinde bir araya gelerek kermes düzenledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir araya gelerek toplandıklarını belirten grup üyesi Muhammed Yunus Yıldırım yaralı köpeğin tedavisi için bir araya geldiğini söyledi.

Yıldırım, kermesten gelen gelirin tamamının sokak hayvanları için de harcanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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