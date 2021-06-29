Yaralı köpeği kiraladıkları araçla hayvan barınağına götürdüler
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Yaralı köpeği kiraladıkları araçla hayvan barınağına götürdüler

Yaralı köpeği kiraladıkları araçla hayvan barınağına götürdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Osmancık ilçesinde, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen sokak köpeği kiralanan araçla Çorum'daki hayvan barınağına götürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen sokak köpeği kiralanan araçla Çorum'daki hayvan barınağına götürüldü.

Osmancık Koyun Baba Mahallesinde, araba çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen bir sokak köpeğinin bakımını hayvan severler üstlendi. Köpeğin yolda yaralı bir şekilde yattığını gören hayvan severler durumu fark edince veterinere haber verdiler. İlk müdahalesi yapılan yaralı köpek TOKİ'deki bloklarından bir tanesinin balkon altına alındı. Burada hayvan severler tarafından yaklaşık bir hafta bakımı ve beslemesi yapılan köpeğin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı fark edilince hayvan barınağına götürülmesine karar verildi.

Kiraladıkları araçla 60 kilometre yol alarak Çorum Belediyesi'ne ait hayvan barınağına giden Yusuf Akıncı, Hakkı Gökyar ve Erkan Dündar yaralı köpeği yetkililere teslim ettiler.

'Hayvanlara karşı duyarlı olmalıyız'

Sokak hayvanlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Erkan Dündar, "Mahallemizin bu bölgesinde çok sayıda sokak köpeği bulunuyor. Bir şekilde bu köpekler ya kendileri geliyor ya da buralara terk ediliyorlar. Olayda geçtiğimiz haftalarda olmuş. Bir araç aniden önüne çıkan bu köpeğe çarpmış. Olayın hemen ardından veteriner hekime haber verilmiş ilk müdahalesi yapılmış. 5-6 gündür yaralı köpeğin bakımını yapıyoruz. Ancak sağlık durumunda olumlu bir değişiklik olmadı. Yaralı köpeğe, daha iyi bakılması için kiraladığımız bir araçla Çorum'daki hayvan barınağına götürerek yetkililere teslim ettik. Tüm vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmasını, istiyorum" dedi. - ÇORUM

Yaralı köpeği kiraladıkları araçla hayvan barınağına götürdüler
Yaralı köpeği kiraladıkları araçla hayvan barınağına götürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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