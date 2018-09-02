Yaralı Kerkenez Tedavisinin Ardından Doğaya Salındı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde bulunan yaralı kerkenez, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bir hafta önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenezin kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Kuşun, Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince koruma altına alındığını belirten Kuduban, Şebinkarahisar Belediyesinde görevli veteriner hekimlerce yapılan tetkiklerde kuşun kanadından yaralandığının belirlendiğini ifade etti.

Kuduban, hemen tedavisine başlanan kerkenezin, bir hafta süren rehabilitasyon sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştuğuna dikkati çekerek, kuşun görevliler tarafından Şebinkarahisar kırsalında doğaya salındığını kaydetti.