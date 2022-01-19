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Yaralı kediye belediye ekipleri sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Haberler | Yerel

Yaralı kediye belediye ekipleri sahip çıktı Bitlis'in Geçitbaşı köyünde yaralı bulunan kediye Tatvan Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

BİTLİS (İHA) - Yaralı kediye belediye ekipleri sahip çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Geçitbaşı köyünde yaralı bulunan kediye Tatvan Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Geçitbaşı köyünden bir vatandaşın ihbarı üzerine köye giden belediye ekipleri, kediye gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezine getirerek tedavi altına aldı. Yaralı kedinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi görevlisi Hakan Yürek, "18 Ocak Salı günü saat 10.00'da Geçitbaşı köyümüzden gelen ihbarda yaralı can dostumuzun olduğu bildirildi. Bölgemiz dışındaki ihbara Belediye Başkanımız M. Emin Geylani'nin gösterdiği hassasiyetinden dolayı ekip gönderildik. Can dostumuzu olay yerinden alarak Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezine getirdik. Tedavisi devam ediyoruz" dedi.

Yaralı kediye belediye ekipleri sahip çıktı

Yaralı kediye belediye ekipleri sahip çıktı

Yaralı kediye belediye ekipleri sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Yerel, Haber

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