Yaralı kartalı orman personeli fark etti

Yaralı kartalı orman personeli fark etti Sinop'ta bulunan yaralı kartal, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kartalı orman personeli fark etti

SİNOP - Sinop'ta bulunan yaralı kartal, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Sinop Saraydüzü Orman İşletme Şefliği personeli gece saatlerinde ormancılık faaliyetlerini yürüttükleri sırada yol kenarında bitkin halde bir kartal buldu. Orman personeli durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kanadı kırık olduğu anlaşılan kartal ekiplerce alınarak tedavi edilmek üzere Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta