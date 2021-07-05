Yaralı kartalı orman personeli fark etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı kartalı orman personeli fark etti

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta - Haberler | Güncel

Yaralı kartalı orman personeli fark etti Sinop'ta bulunan yaralı kartal, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kartalı orman personeli fark etti

SİNOP - Sinop'ta bulunan yaralı kartal, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Sinop Saraydüzü Orman İşletme Şefliği personeli gece saatlerinde ormancılık faaliyetlerini yürüttükleri sırada yol kenarında bitkin halde bir kartal buldu. Orman personeli durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kanadı kırık olduğu anlaşılan kartal ekiplerce alınarak tedavi edilmek üzere Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Yaralı kartalı orman personeli fark etti
Yaralı kartalı orman personeli fark etti
Yaralı kartalı orman personeli fark etti
Yaralı kartalı orman personeli fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaralı kartalı orman personeli fark etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:17:03. #1.16#

title