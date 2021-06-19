Yaralı kargaya esnaf sahip çıktı
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Yaralı kargaya esnaf sahip çıktı

Yaralı kargaya esnaf sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir'in Dikili ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen ve yaralanan yavru karga bir esnaf tarafından sahiplenildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen ve yaralanan yavru karga bir esnaf tarafından sahiplenildi.

Dikili'de, ağaçtaki yuvasında bulunan karga esnafın dükkanının önüne düştü. Yaralı kargayı gören Dikili esnaflarından İnanç Tanır, yaralı kargayı hemen veterinere götürdü. Yaralı karganın tedavisini üstlenen Tanır, yavru kargayı tekrar yuvasına bıraktı. Yavru kargaya anne karganın ilgi göstermediğini ve terk edildiğini gören esnaf İnanç Tanır, kargayı sahiplenmeye karar verdi. Çeşitli et ürünleri, kuruyemiş ve ekmek kırıntıları ile beslenen yavru karganın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 'Abbas' adı verilen sevimli karga, tüm esnafın ve çarşıda alışveriş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu. - İZMİR

Yaralı kargaya esnaf sahip çıktı
Yaralı kargaya esnaf sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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