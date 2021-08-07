Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar
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Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar

Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kadına seyir halinde olan otomobil çarptı.

Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kadına seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada Türkmen iki genç, yere savrularak yaralanan kadının başına güneş geçmesin diye karton tutarak gölge yaptı.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kağıthane Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde evinden çıkan Türkmenistan uyruklu Dilfuz Sabyrova (37), iş yerine gitmek üzere yola koyuldu. Kadın cadde üzerinde yürüdüğü esnada yolun karşısına geçmek istedi. Kadına o esnada Recep B. (23) idaresindeki Audi marka 34 JG 9447 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada ise Türkmen iki genç, kadının başına güneş geçmesin diye karton tutarak gölge yaptı.

Türkmen gençler kartonla gölge yaptı

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. - İSTANBUL

Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar
Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar
Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar
Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar
Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar
Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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