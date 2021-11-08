YARALI HALDE BULUNAN YAVRU TİLKİ, TEDAVİ ALTINA ALINDI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde Ali Mantar tarafından, bahçe kesim işi sırasında, ayağından ve gözünden yaralı halde bulunan yavru tilki, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Oduncu Ali Mantar, İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde bahçe kesimi yaptığı sırasında, bir gözü kör ve bir ayağı topallayan yavru bir tilki ile karşılaştı. Ölmek üzere olan tilkiyi alan Mantar, hayvana su içirip yiyecek vererek kendine gelmesini sağladı. Yaralı yavru tilkiye bir süre bakan oduncu daha sonra tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplere teslim etti.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim tarafından tedaviye alınan yavru tilki, iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.