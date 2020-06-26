Yaralı halde bulunan kedi yavrusu cerrahi müdahaleye rağmen 2 bacağını kaybetti
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Yaralı halde bulunan kedi yavrusu cerrahi müdahaleye rağmen 2 bacağını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaralı halde bulunan kedi yavrusu, cerrahi müdahaleye rağmen iki bacağını kaybetti.

26.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:16

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaralı halde bulunan kedi yavrusu, cerrahi müdahaleye rağmen iki bacağını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde yaralı halde bulunan ve ön bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edilen kedi, veteriner hekim Gökhan Yağcı tarafından ameliyat edildi.

Ön bacakları kesilen ve yoğun bakıma alınan kedi yavrusu, iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek.

Veteriner Hekim Gökhan Yağcı, yaptığı açıklamada, kedinin ön bacaklarını felç olduğu için kesmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Yağcı, "Bize getirildiğinde ağır yaralanmalar vardı ve üzerinden zaman geçmişti. Bacaklarında enfeksiyonu vardı. Ameliyata aldık ve 2 bacağını mecburen ampüte etmek zorunda kaldık. Operasyonun ardından çok iyiye gittiğini gördük. Beslenmesi de çok güzel. Umudumuz var. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Artık dışarda yaşayamaz"-

Yağcı, "Kediyi bir hafta sonra taburcu edip sahiplendirmeyi planlıyoruz. Mahalle sakinlerinden Mine Kayser bulmuştu, yine ona teslim edeceğiz." dedi.

Kedinin bir araca sıkıştığını tahmin ettiklerini belirten Yağcı, şöyle konuştu:

"Bundan sonra eski hayatına dönmesi imkansız. Tabii ön iki bacağının olmaması hayvan için çok büyük bir problem. Birkaç ay zorluk çekecek. Mama yemekte, tuvaletini yapmakta zorluk çekecek ama birkaç ay sonraki süreçte arka bacakları güçlendikçe normal hayata devam edebileceğini düşünüyorum. Tabii normal hayat derken artık dışarıda yaşayamaz. Bir ev ortamında, aile ortamında bir bakıcı eşliğinde hayatını sürdürmesi gerekiyor."

Yaralı halde bulunan kedi yavrusu cerrahi müdahaleye rağmen 2 bacağını kaybetti

Kaynak: AA

Manşet

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