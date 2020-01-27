Yaralı doğan koruma altına alındı
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Yaralı doğan koruma altına alındı

Giresun'un Görele ilçesinde yaralı halde bulunan doğan koruma altına alındı.

27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:00
Yaralı doğan koruma altına alındı

'un ilçesinde yaralı halde bulunan doğan koruma altına alındı.

Görele'nin Haydarlı Köyü Deresi kenarında yaralı doğanı bulan , doğanı Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevliler tarafından koruma altına alınan doğan, kanadındaki yarasının tedavi edilmesinin ardından doğaya salı verileceği öğrenildi.

Enes Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çömlekçi deresi kenarına doğanı yaralı halde bulduğunu belirterek, "Kanadından yaralı olduğunu fark ettiğim doğanı bulunduğu yerden alarak Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim ettim. Tüm hayvanlara sahip çıkmalıyız." dedi.

Kaynak: AA
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