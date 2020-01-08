Yaralı caretta caretta Asit tedavi altına alındı

08.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:01

SUALTI canlılarının bakımını doğal ortamına en uygun şekilde sağlayan ve aynı zamanda Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olan İstanbul Akvaryum, Gökçeada Kefaloz Sahili'ndeki tatilciler tarafından dalma sorunu ile kıyıya çıkmış bir caretta carettayı tedavi altına aldı. 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi uzmanları tarafından ilk müdahalesi yapılan Asit isimli caretta, devam bakımı için Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi olan İstanbul Akvaryum'a nakledildi. Caretta caretta Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Akvaryum ve 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile İstanbul Akvaryum'da tedavi gördükten sonra Çanakkale kıyılarından tekrar denize salınacak.

17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapmasının yanı sıra tam teşekküllü bir Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da hizmet veren İstanbul Akvaryum, hasta bir deniz kaplumbağasının daha uzman ekipleriyle tedavisini yapacak. Gökçeada Kefaloz Sahili'nde bölgedeki tatilciler tarafından kıyıya çıkmış şekilde dalma sorunu ile bulunan caretta caretta, 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ve ekibi tarafından yapılan ilk müdahale ve bakımının ardından İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Akvaryum ve 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile yürütülen yardım operasyonu kapsamında İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi'nin uygun altyapı ve bakım kapasitesine sahip olması nedeniyle nakline karar verilen deniz kaplumbağası, iyileşme sürecini İstanbul Akvaryum'da geçirecek. Ziyarete kapalı olan bölümde uzmanların refakati ile bakımı yapılacak olan Asit isimli caretta caretta, iyileşmesinin ardından ise doğal yaşam alanı olan denize geri bırakılacak.

Caretta carettanın bir an önce sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Birbirinden farklı canlılarımız için yeni nesil teknolojilerle doğal ortamlarını birebir sağlıyoruz. Uluslararası standartlara sahip tesisimiz altyapısı ve uzman kadrosuyla tam teşekküllü bir rehabilitasyon merkezi olarak da hizmet veriyor. Daha önce Özgür ismini verdiğimiz yaralı bir caretta carettanın daha tedavisini merkezimizde gerçekleştirdikten Çanakkale'den denize geri bırakmıştık" dedi. İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yaralı canlılara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Çapanoğlu: "Geçtiğimiz günlerde de Gökçeada Sahili'nde hasta bir şekilde bulunan Asit'te Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü ve 18 Mart Üniversitesi ile koordinasyon içinde tedavisinin yapılması amacıyla bir süre bizim misafirimiz olacak. Tedavisinin ardında da Çanakkale'den tekrar denize salacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul