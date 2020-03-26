Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı Kastamonu'da Örencik köyünde yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kastamonu'da Örencik köyünde yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da merkez Örencik köyü üzerinde uçamadığı görülen bir kızıl şahin olduğunun haber verilmesi üzerine adrese gitti. Milli parklar görevlileri, yaralı olduğu tespit edilen kızıl şahini teslim alarak tedavisi için veteriner hekimliğine götürdü. Yaralı şahinin tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Yaralı kızıl şahini bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi veren Merkez Örencik Köyü Muhtarı Niyazi Yavaş, "Kızıl şahin olduğunu tahmin ettiğimiz kuşu, tarlada yaralı halde bulduk. Şahin'e elektrik çarptığını düşünüyoruz. Elektrik çarpması sonucu yere düştüğünü ve kanadını da bu şekilde kırdığını düşünüyoruz. Kanadı kırık yaralı kızıl şahini köyümüz çağırdığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine tedavisinin yapılabilmesi için teslim etti. Tedavisinin ardından tekrar doğal yaşamına bırakılacak" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA