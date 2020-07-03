Yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi altına alındı
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Yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi altına alındı

Yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi altına alındı Aksaray'a hayvan üreticisi tarafından yaylada bulunan yaralı kızıl başlı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi altına alındı.

03.07.2020 22:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:01

Yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi altına alındı

AKSARAY - Aksaray'a hayvan üreticisi tarafından yaylada bulunan yaralı kızıl başlı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Aksaray'ın Eskil ilçesi Yüksecik yaylasında hayvan üreticiliği yapan Hasan Köse yaylada kızıl başlı bir şahin buldu. Şahinin yaralı olduğunu gören Hasan Köse kuşu alarak alarak evinin bahçesine getirdi. Burada kendi imkanlarıyla hayvana ilk müdahaleyi yapan Hasan Köse daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Bir süre sonra Hasan Köse'nin evine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı şahine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından şahin ekipler tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Kanadından ve ayağından yaralı olan şahini bulan Hasan Köse, "Dün kızıl başlı Şahini yaralı olarak bulduk. Evimize getirdik. Elimizden geldiği kadar tedavisini yapmaya çalıştık. Kuşu yetkili mercilere teslim ettik. İnşallah iyileşir. Tedavisini yaptık tentürdiyotla falan. Kanadında ve ayağında kırıklar vardı" dedi.

Yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

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