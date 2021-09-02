Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli
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Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Serhat Korkmaz adlı vatandaş, yolda bulduğu kerkeneze şefkat elini uzattı.

Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Serhat Korkmaz adlı vatandaş, yolda bulduğu kerkeneze şefkat elini uzattı.

Yolda yürürken bitkin haldeki kerkenez kuşuna rastlayan Korkmaz, kuşu hemen koruma altına aldı. Eve götürdüğü kerkenezi besleyen Korkmaz, gerekli tedavisi için de veterinere götürdü.

Babasıyla akşam yolda yürüdükleri esnada hareketsiz duran bir kuş gördüklerini belirten Serhat Korkmaz, "Yaklaştığımızda kuş uçamıyordu. Kuşta bir sıkıntı olduğunu fark ettik, hemen yanına yaklaştık. Yaklaştığımız zaman bize saldırıyordu. Biz de kuşu bu durumda orada bırakmazdık. Temin ettiğimiz kutuya kuşu koyarak eve götürdük. Baktığımızda sağ kanatta sanki darbe almış gibiydi. Doyurduğumuz kerkenezi veterinere götürüp teslim edeceğiz" dedi.

Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli
Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli
Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli
Yaralı bulunan kerkeneze şefkat eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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