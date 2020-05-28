Yaralı baykuş böyle kurtarıldı
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Yaralı baykuş böyle kurtarıldı

Yaralı baykuş böyle kurtarıldı Sivas'ın Zara ilçesinde bahçe tellerine takılarak yaralanan baykuş vatandaşlar tarafından kurtarıldı Sivas'ın Zara ilçesinde bahçe tellerine takılan baykuşu, vatandaşlar kurtardı.

28.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:12

Yaralı baykuş böyle kurtarıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde bahçe tellerine takılarak yaralanan baykuş vatandaşlar tarafından kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bahçe tellerine takılan baykuşu, vatandaşlar kurtardı.

Zara ilçesine bağlı Yenicami mahallesindeki çiftlik evinde bahçe işleriyle uğraşan 53 yaşındaki Hasan Çakmak, komşusunun bahçe teline baykuş takıldığını haber verdi.

Çakmak, komşusu Akif Bulut ile birlikte baykuşu, takıldığı tellerden kurtararak Yaban Hayatı Koruma İlçe Şefliğine ulaştırdılar.

Konu hakkında açıklama yapan Hasan Çakmak, "Bahçemde çalıştığım esnada komşum Akif Bulut, gelerek, bahçe tellerinde kanatları takılı durumda baykuş olduğunu bildirdi. Ben de eldivenlerimi ve penseyi alarak komşumun bahçesine giderek baykuşu bulunduğu yerden telleri keserek kurtardım" dedi.

Çakmak, "Kurtardığımız baykuşu ilk önce Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne götürdük, daha sonra Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Zara Şube Şefliğine getirerek, yetkililere teslim ettik. Umarım baykuşumuz biran evvel iyileştirilerek yeniden doğaya salınır" diye konuştu.

Yaralı baykuş böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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