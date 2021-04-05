Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi

Demirören Haber Ajansı / Gülsen Mutlu AKYOL - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan gri balıkçıl, tedaviye alındı.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan gri balıkçıl, tedaviye alındı. Ekiplerin yakından ilgilendiği kuşun, veteriner kontrolünde alabalıkla beslenme anları da kameraya yansıdı.

İlçede yaşayan Erol Demir ve Ali Eraslan, Kelkit Çayı kenarında sol kanadından yaralı halde bir kuş buldu. Demir ve Eraslan durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde, nadir görülen kuşun, gri balıkçıl olduğu tespit edildi. Yaralı kuşun, veteriner tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.Bu arada ekiplerin yakından ilgilendiği balıkçıl, veteriner kontrolü sırasında alabalıkla beslenme anları da kameraya yansıdı. Görüntülerde görevlilerin, eliyle okşayıp sevmeye çalıştığı kuşun gagasıyla hareketlenmeye çalışması üzerine 'Öyle kızmak yok, biz senin için buradayız" dediği duyuluyor.


- Şebinkarahisar
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülsen Mutlu AKYOL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bahar Candan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Diego Şenol Güneş İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:32:44. #1.14#
title