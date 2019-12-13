Yaralı atmaca barınağa teslim edildi
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Yaralı atmaca barınağa teslim edildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ayağı kırık halde bulunan atmaca, tedavi edilerek hayvan barınağına teslim edildi.

13.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:16
Yaralı atmaca barınağa teslim edildi

'un ilçesinde ayağı kırık halde bulunan atmaca, tedavi edilerek hayvan barınağına teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Köyü'nde köylüler tarafından yol kenarında ayağı kırık halde atmaca bulundu. Konu Sungurlu 'ne bildirdi. Yaralı atmacayı köyden alan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, muayenesini yapılan yaralı atmaca Çorum hayvan barınağına teslim etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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