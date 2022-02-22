Yaptırım ne demek? Yaptırım anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen yaptırım kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, yaptırım anlamı ne? Yaptırım ne demek?

YAPTIRIM NE DEMEK?

Hukukun herkes bakımından bağlayıcı olması gerekir. Kişiler bazen olması gereken gibi davranırlar, bazen de bu düzeni bozarlar. Hukukun var oluş nedenlerinden biri de bu noktada başlar. Yani toplumun düzenini korunması durumu. Devreye giren hukuki kuralları çiğneyen kişilerin bu yanlış davranışlarına engel olunur ve o kişilere bu kurallara uymaya zorunlu kılınır. Yaptırım bir hukuk kuralına aykırı davranılmasının sonucunda yol açılan zararın ortadan kaldırılmasını amaçlar. Kısaca yaptırım "Bir hukuk kuralına aykırı davranılması halinde hukuk düzenince öngörülen sonuçtur". Yaptırım bir hukuk kuralını diğer sosyal düzen kurallarından ayırır.

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