''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakalandı
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''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 2017 yılında bir okuldan elektronik eşyaların çalınması olayına karıştıktan sonra yakalanan İsmail Taşdöğen, sağlık kontrolüne götürülürken, "Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda. Çekin bizi geri döneceğiz" demişti. Taşdöğen'in o sözleri gündem olmuştu. Taşdöğen yıllar sonra hırsızlık olayına karışarak bir kez daha yakayı ele verdi. Taşdöğen bu kez de kendisini görüntüleyenlere, "Birazdan adliyeye çıkıp tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak" dedi.

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde 16 Ağustos günü sabaha karşı yaşanan olayda, hastanede tedavi gören annesine refakat eden İ.A. (36), saat 03.00 sıralarında uyandığında masanın üzerine bıraktığı cep telefonunun olmadığını gördü. İ.A. telefonunu bulamayınca polise haber verdi. Aynı hastanede tedavi gören babasına refakatçilik yapan B.D. (21) de İ.A.'dan kısa bir süre sonra polise çantasının çalındığı ihbarında bulundu.

REFAKATÇILARIN KARTLARINI ÇALIP ALIŞVERİŞ YAPMIŞLAR

İhbarları değerlendiren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastaneye gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Bu sırada B.D. mobil bankacılık uygulaması üzerinden, çantasında bulunan kredi kartından 936 liralık alışveriş yapıldığını fark etti ve bilgiyi polise verdi.

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakalandı

KOLU SARGILI ODALARA GİRİP ÇALDI

Ekipler, hastanede odalara girip çanta ve cep telefonunu çalan şüphelinin eli sargılı dolaşan Ali Çiftsürer (20) olduğunu, olaya Muhammet Burak Çiftçi (24) ve İsmail Taşdöğen'in de karıştığını tespit etti. Şüphelilerden İsmail Taşdöğen kısa süre sonra yakalandı, diğer 2 şüpheli de bir gün sonra gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ali Çiftsürer'in refakatçilerin odasına girişi ile 3 şüphelinin kredi kartı ile bir akaryakıt istasyonunun marketinden paketlerce sigara satın alması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.'

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakalandı

''ADALET YERİNİ BULACAK, BİRAZDAN ÇIKACAĞIM'' DEDİ, TUTUKLANDI

Şüphelilerden İsmail Taşdöğen, polis aracına götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bana pişman mısınız' diyorlar. İşlemediğim bir suç için neden pişman olayım? Birazdan adliyeye çıkıp tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak" dedi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerinden 3'ü de tutuklandı.

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakalandı

''YAPTIKLARINDAN PİŞMAN DEĞİLİM'' DEMİŞTİ

Bu arada İsmail Taşdöğen'in 8 Ekim 2017'de bir okuldan elektronik eşyaların çalınması olayına karıştığı ve babasının durumu fark edip oğlunu polise ihbar etmesiyle yakalandığı ortaya çıktı. Taşdöğen, o dönem sağlık kontrolüne getirilirken, "Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda. Çekin bizi geri döneceğiz" demişti.

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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