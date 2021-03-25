Yaprak Dökümü Nazmi kimdir? Nazmi karakterini canlandıran Caner Cindoruk kimdir?

Yaprak Dökümü Nazmi kimdir? Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başladı. Bu kapsamda izleyiciler Yaprak Dökümü Nazmi kimdir? Nazmi karakterini canlandıran Caner Cindoruk kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını aradı.

Yaprak Dökümü dizisinde Nazmi karakterini canlandıran Caner Cindoruk kimdir? sorusu merak ediliyor. Yaprak Dökümü'nün Nazmi'si olarak bilinen Caner Cindoruk, dizinin tekrar bölümleriyle yeniden gündeme gelmeye başladı. İzleyiciler Caner Cindoruk kimdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte yanıtı..

YAPRAK DÖKÜMÜ NAZMİ KİMDİR?

Bir döneme damga vuran dizi, tekrar bölümleriyle izlenmeye devam ediliyor. Bu ara Sadakatsiz dizisinde izlediğimiz Caner Cindoruk, Yaprak Dökümü'nde Nazmi karakterini canlandırdı.

CANER CİNDORUK KİMDİR?

17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul'a geldi. 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı.

2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı.

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı.

2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı Çalsın Sazlar adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı.

2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı Kor adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.

Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı. Ünlü oyuncu son olarak Kadın dizisindeki 'Sarp' karakterinin ardından Sadakatsiz'de başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor.