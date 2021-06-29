Yaprak Dökümü Ayşe kim? Şebnem Ceceli kimdir? Yaprak Dökümü Ayşe şimdi kaç yaşında?
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Yaprak Dökümü Ayşe kim? Şebnem Ceceli kimdir? Yaprak Dökümü Ayşe şimdi kaç yaşında?

Yaprak Dökümü Ayşe kim? Şebnem Ceceli kimdir? Yaprak Dökümü Ayşe şimdi kaç yaşında?
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Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başladı. Bu kapsamda izleyiciler Yaprak Dökümü Ayşe kimdir? Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını aradı.

Şebnem Ceceli kimdir? merak edilmeye başladı. Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si olarak bilinen Şebnem Ceceli, dizinin tekrar bölümleriyle yeniden gündeme gelmeye başladı. İzleyiciler Şebnem Ceceli kimdir? merak ediyor. İşte yanıtı..

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN AYŞE'Sİ KİMDİR?

Yaprak Dökümü dizisi ile tanıdığımız oyuncu, dizi bitiminden sonra ablası karakterini canlandıran Bennu Yıldırım ile görüştü. Bu buluşmadan fotoğraf paylaşan oyuncu, Şebnem Ceceli'nin hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu duyurdu.

Şebnem Ceceli röportajında;

"Kendi kendime oyunculuk yapmaya çalıştığımı ve bundan büyük bir keyif aldığımı fark eden ailem beni drama okuluna yazdırdı. 5 yaşındayken Ayla Algan'ın da eğitim verdiği okula başladım. Bir gün ajans yetkilileri geldi ve bana teklifte bulundular. Hemen arkasından 'Yaprak Dökümü' dizisi başladı." sözlerine devam oyuncu, "Yaprak Dökümü'nden önce herhangi bir projede yer almadım. Dizinin uzun sürmesi, oyuncuların başarısı çok az kişinin yaşayabileceği büyük bir tecrübeydi benim için" diyor.

Şebnem Ceceli kimdir?

ŞEBNEM CECELİ KİMDİR?

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe rolüyle tanınmaktadır. Şebnem Ceceli, 5 sezon süren dizinin ardından başka projede yer almayıp, eğitim hayatına ağırlık vermiştir. Şebnem Ceceli 1.67 metre boyundadır ve kova burcudur.

2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönemin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınmıştır. 2006 ve 2011 seneleri arasında yayınlanan dizinin ardından yalnızca Algida Max ve Wings reklamlarında rol alan Şebnem Ceceli, henüz başka bir projede yer almamıştır.

Eğitim hayatına ağırlık vermiş olan Ceceli, hukuk fakültesini kazanmıştır ve kariyerini bu alanda sürdürerek avukat olmayı planlamakta. 20 yaşında olan Ceceli bekardır. Oyuncunun şarkıcı Mustafa Ceceli ile akrabalığı bulunmamaktadır, aralarında ailevi bir bağlantı yoktur.

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Yaprak Dökümü Ayşe kim? Şebnem Ceceli kimdir? Yaprak Dökümü Ayşe şimdi kaç yaşında? - Haberler
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