Yapım Şirketinden Açıklama Var! Türk Malı Ekranlara Veda mı Etti
Altıncı bölümünde sezon finali yapan 'Türk Malı' dizisiyle ilgili açıklama yapan yapım şirketi "Reytinglerden memnunuz. Anlaşma gereği sezon finali yaptık" ifadelerine yer verdi.
Star TV'de ekranlara gelen 'Türk Malı' dizisinin 6'ıncı bölümünde sezon finali yapacağı haberlerinin ardından yapımcı şirketten açıklama geldi.
"ANLAŞMA GEREĞİ SEZON FİNALİ YAPTIK"
Süreç Film, 'Türk Malı' dizisi hakkında basında yer alan haberlere ilişkin, "Reytinglersen gayet memnunuz. Dizinin sezon finali yapmasının çıkan asılsız haberlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Dizi ve kanal arasında yapılan anlaşma, 'Türk Malı'nın Temmuz ayında sezon finali yapıp eylül ayında tekrar ekranlara döneceği şeklindeydi" açıklamasını yaptı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ROL ALIYOR
Başrollerini Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren ve Nergis Kumbasar'ın paylaştığı dizide; Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Polina Ch, Selen Görgüzel Alkan, Serkan Şengül, İlker Korkmaz ve Buse Narcı rol alıyor.