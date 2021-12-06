Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, sorun mu var? - Haberler
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Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, sorun mu var?

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Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, sorun mu var?

1944 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorularının yanıtı aranıyor. Resmi bir açıklama gelmeyen sorun hakkında kullanıcılar, problemin düzeldiğini belirtti.

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi mobil bankacılığa ulaşamayan kullanıcılar, sorunlarını sosyal medya hesaplarından belirttiler. Resmi bir açıklama gelmeyen sorun hakkında DownDetector'e de pek çok bildirim geldi.

Yapı Kredi'nin İnternet ve Mobil Şube Planlı Çalışmalar Takvimi'ne göre ise planlı bir kesinti bulunmamakta. Saat 10.45 itibarıyla artan probeblem, 11.15 itibarıyla düzeldi.

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor?

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