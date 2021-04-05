Yapı Kredi bomontiada'da yeni karma sergi
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Yapı Kredi bomontiada'da yeni karma sergi

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Yapı Kredi bomontiada'da yeni karma sergi

Yapı Kredi bomontiada, 8 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında on üç sanatçının farklı dönemlerinden eserlerin yer aldığı "Tutunmak" isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sanatçılara galeri sisteminden farklı bir destek yapısı oluşturmak amacıyla 2017 yılında kurulan BüroSarıgedik işbirliği ile düzenlenen sergi, geçtiğimiz bir sene boyunca ve halen devam eden pandemi sürecinin tüm duygusal ve fiziksel zorluklarına rağmen çalışmaya, üretmeye devam eden sanatçıdan ilham alarak kurgulandı.

Sergide tutunmak kavramı etrafında yan yana gelen Murat Akagündüz, Meriç Algün, Vahap Avşar, Asnax, Ergin Çavuşoğlu, Nejad Devrim, Selma Gürbüz, Gülsün Karamustafa, Gülşah Mursaloğlu, Michael Rakowitz, Ekin Saçlıoğlu, Güneş Savaş ve Viron Erol Vert'in eserleri, sanatçıların dış dünya ile kurduğu teması, kendileriyle kurdukları temasla kesiştiriyor. Sanatçıların dünya algısı ve bedensel varlıkları, adeta önlenemez bir nefes alma isteği gibi yapıta dönüşürken, sanat yapma eyleminin kendisi bir tutku olarak izleyicinin tam karşısında duruyor. Sergide yer alan eski ve yeni tarihli işler; bireysel hafızadan kolektif hafızaya temasın gücünü ve tutunmanın hafızasını farklı üretim biçimleriyle gösteriyor. Tutunmak kavramı bu sergide mekân-zamansal bir yapıda sanatçının hayatla sanatı kesiştirdiği bir ısrar alanı olarak söze ve biçime dönüşüyor.

Sanat ortamının güncel koşullarında sanatçılara ve sanatseverlere alan açmak amacıyla bir araya gelen Yapı Kredi bomontiada ile BüroSarıgedik işbirliği yıl boyunca bir dizi sergiye ev sahipliği yapacak. Bu işbirliğinin ilk iki sergisinden biri olan "Tutunmak" karma sergisi,8 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca Salı'dan Cuma'ya 12:00-18:00 saatleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri'de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bültenler

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