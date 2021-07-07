'YAPAMAZSIN' DEDİLER, 50 YAŞINDA 4 YILLIK BÖLÜMÜ 3 YILDA BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
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'YAPAMAZSIN' DEDİLER, 50 YAŞINDA 4 YILLIK BÖLÜMÜ 3 YILDA BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 25 yıldır farklı sektörlerde işletmecilik yapan Doğan Ateş (50), 2018'de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı.

ANTALYA'da 25 yıldır farklı sektörlerde işletmecilik yapan Doğan Ateş (50), 2018'de Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı. Yakınlarının 'yapamazsın' sözlerine aldırmayan, bir üst sınıfın derslerini de alıp 4 yıllık bölümü 3 yılda 'bölüm birincisi' olarak bitiren Ateş, akademisyen olmak istiyor.

Doğan Ateş, 2018 yılında, gençlik yıllarından bu yana içinde ukde kalan üniversite hayalini gerçekleştirmek istedi. Aynı yıl üniversite sınavına giren Ateş, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı. Yakınlarının 'Yapamazsın, yaşın nedeniyle seni dışlarlar' sözlerine aldırış etmeyen Ateş, kaydını yaptırıp derslere girmeye başladı. Öğrencilerin ağabeyleri gibi gördüğü Ateş, derslerinde üstün başarı gösterip, bir üst sınıfta görmesi gereken dersleri de aldı. 4 yıllık bölümü 3 yılda bitirmeye hak kazanan Ateş, not ortalamasıyla bölümünü birinci bitirdi, İletişim Fakültesi'nin de en başarılı ikinci öğrencisi oldu.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ ALDI

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde sınıf arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet kortejinde yürüyen Doğan Ateş, ardından sahneye çıkıp, üstün başarısı nedeniyle ödül ve plaketini aldı. Mezuniyet kepini fırlatan Ateş'in hedefi ise yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayıp akademisyen olmak.

Olumsuz yorumlara aldırış etmediğini söyleyen Doğan Ateş, Yıllarca işletmecilik yaptım. İçimde ukde kalmıştı. Üniversite okumak istiyordum. 48 yaşında sınava girdim ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandım. Yeğenim 'Amca sen bu işe girme. Sıkıntı yaşarsın, öğrenciler seni dışlar, hatta çok başarılı olamazsın. En fazla bir dönem okur bırakırsın' dedi ama ben inat ettim. Sınıftaki bütün öğrenci arkadaşlarım beni kabullendi, ağabeyleri, arkadaşları gibi gördüler dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Mezun olduğu için son derece mutlu olduğunu da belirten Ateş, Bu okulu dereceyle bitireceğim demiştim. Nitekim fakülteyi ikinci, bölümü de birinci bitirdim. Hedefim yüksek lisans ve doktorayı tamamlayıp akademisyen olmak. Artık bunu da gerçekleştirirsem bu yaşta benden mutlusu olmayacak. İnsanların karşısına derece yapan 50 yaşında biri olarak çıktığım için çok mutluyum diye konuştu.

'YAPAMAZSIN' DEDİLER, 50 YAŞINDA 4 YILLIK BÖLÜMÜ 3 YILDA BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
'YAPAMAZSIN' DEDİLER, 50 YAŞINDA 4 YILLIK BÖLÜMÜ 3 YILDA BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
'YAPAMAZSIN' DEDİLER, 50 YAŞINDA 4 YILLIK BÖLÜMÜ 3 YILDA BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
'YAPAMAZSIN' DEDİLER, 50 YAŞINDA 4 YILLIK BÖLÜMÜ 3 YILDA BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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