Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu...

Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Sosyetik avukat, konu hakkında ilk kez konuştu.

"MİDEMDE YANIK OLUŞTU"

Snob Magazin'e konuşan Hatemi, "Evet doğru. Tedavim sürüyor. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu o yüzden tedavim devam ediyor. Gittiğim bir ünlü mağazada su istedim ve kapalı şişede su geldi içtim gözlerimi hastanede açtım. Meğerse içtim su değilmiş" dedi.

"BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLEDİLER"

Sözlerini sürdüren ünlü avukat, "Mağaza yetkilileri binlerce kez özür diledi. Tamamen orada çalışan arkadaşların hatasıydı. Önce kendimdeki zararı bir tespit ettikten sonra dava açıp açmayacağıma karar vereceğim" ifadelerini kullandı.