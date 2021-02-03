Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaşın hayatı karardı
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Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaşın hayatı karardı

03.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:14
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaşın hayatı karardı

Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcadığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçunda dava açılan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"KİMSE ARAMAYINCA HARCADIM" DEDİ

Sanık O.A. esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A, beraatını talep etti.

4 YIL 6 AY HAPİS, 8 BİN LİRA DA PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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